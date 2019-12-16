Gözleri hala kapıda

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da 2.5 yıl önce 'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden çıkan Korhan Taştekin ve iş arkadaşı arkadaşı Zehra Çaycı'dan (23) bir daha haber alınamadı. 10 Ağustos 2017'den beri kayıp olan 3 çocuk babası Taştekin ve 2 çocuk annesi Çaycı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada Ali Aydıner tutuklandı. 2018 yılının Mayıs ayından beri tutuklu olan Ali Aydıner'in itirafçı olmaması nedeniyle gizem perdesi ise aralanamadı.Tüm işaretler cinayeti göstermesine karşın Taştekin ailesi, oğullarını beklemeye devam ediyor. Anne Fatime Taştekin, "İnsan bir türlü kabullenemiyor. Bir var, bir yok. Civan gibi delikanlımı yediler. Hiçbir iz olmayınca sanki bir gün çıkıp gelecekmiş gibi gözüm hep kapıda. Ne zaman bir arabadan dalyan gibi biri inse oğlum mu acaba diye umutla bakıyorum" dedi. Oğullarının en küçükleri 6, en büyükleri 12 yaşında 3 erkek çocuğu olduğundan söz eden Fatime Taştekin, "Çocuklar televizyon programına çıktığımız için olaydan haberdar oldular ama yaşları küçük olduğu için çabuk unutuyorlar" dedi.Korhan Taştekin'in 3 çocuğunun annesi Ö.S. ile bir süre önce boşandığı, aralarının düzelmesi sonrası birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi. Eski gelini Ö.S.'nin savcılıkta, "Ali Aydıner bana, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dedi" şeklinde ifade verdiğini hatırlatan Fatime Taştekin, "Hepsi iftira. Ne yaptıysa hepsini Ali yaptı. Oğlum bir şey yapmadı" diye itiraz etti. Baba Orhan Taştekin ise "İçimiz yanıyor. Oğluma ne oldu bilmiyoruz" dedi.