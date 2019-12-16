Hobisi ekmek kapısı oldu

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İşhayatıyla ilgili kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) kadınların yaşamlarını değiştiriyor. Merkezin yeni başarı hikayelerinden biri de evli ve bir çocuk annesi Sanem Çizme oldu. Kadın girişimci, yıllardır hobi olarak yaptığı el yapımı ürünlerden oluşan işyerini açtı.İşletme mezunu olan ve özel sektörde çalışırken bebek sahibi olunca çalışmaya ara veren Sanem Çizme, "Ne yapacağım konusunda kafa karışıklığı yaşadığım bir dönemde KİGGEM hayatıma dokundu. İş Fikri Danışmanlığı aldım. Beni cesaretlendirdiler ve hayallerime motive oldum. Hayalin, iş planına dönüşmesini, pazar analizi, rekabeti konuştuk, mali planlamayı çalıştık. Bana çok katkı sağladı, beni geliştirdi. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum" diye konuştu.