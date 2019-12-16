Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hobisi ekmek kapısı oldu

Hobisi ekmek kapısı oldu

Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi desteği ile el işlerinden oluşan işyeri açan Sanem Çizme, “Hobimdi, ekmek kapım oldu” dedi

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Hobisi ekmek kapısı oldu
İş hayatıyla ilgili kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) kadınların yaşamlarını değiştiriyor. Merkezin yeni başarı hikayelerinden biri de evli ve bir çocuk annesi Sanem Çizme oldu. Kadın girişimci, yıllardır hobi olarak yaptığı el yapımı ürünlerden oluşan işyerini açtı.

MOTİVASYON KAYNAĞI
İşletme mezunu olan ve özel sektörde çalışırken bebek sahibi olunca çalışmaya ara veren Sanem Çizme, "Ne yapacağım konusunda kafa karışıklığı yaşadığım bir dönemde KİGGEM hayatıma dokundu. İş Fikri Danışmanlığı aldım. Beni cesaretlendirdiler ve hayallerime motive oldum. Hayalin, iş planına dönüşmesini, pazar analizi, rekabeti konuştuk, mali planlamayı çalıştık. Bana çok katkı sağladı, beni geliştirdi. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hobisi ekmek kapısı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN