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Serik’in sel ile imtihanı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Serik’in sel ile imtihanı
Kırmızı kod uyarısını ucuz atlatan Antalya'da gecikmeli gelen yağış, Serik ilçesini vurdu. Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı.

İTFAİYE DE YOLDA KALDI
Alacami Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı da ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı. Selde mahsur kalan aileyi ise durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tahliye etti. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgeye giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle yan yattı.
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Serik’in sel ile imtihanı
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