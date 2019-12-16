Teknelere yaz sonu bakımı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınAlanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan tekneler yeni sezona hazırlanıyor. Tur tekneleri bakım için karaya çıkartıldı. Karaya çıkartılan 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, sezon için hazırlıklarını tamamlayacak.Günübirlik tekne kaptanı Ahmet Balıktay, "Teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bakımlarını yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde teknelerimizi suya indirmeyi düşünüyoruz. Teknelerin bakımlarında daha çok tahtaların çürüyenlerini değiştiriyoruz. Boyalarını tekrar elden geçiriyoruz ve teknelerimizi sağlamlaştırıp makine bölümdeki bakımlara geçiyoruz. Kısaca teknelerin yıllık olması gereken bakımlarını yapıyoruz. Sonuçta denizde can taşıyoruz. Emniyetli bir şekilde bu bakımları yapmamız lazım" diye konuştu.