Türkiye’nin misafir odası

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nındünyaya açılan kapısı olarak görülen Fraport TAV Antalya Havalimanı çalışanları yılsonu galasında bir araya geldi. İki gün süren gala gecesinin ilk gününde yönetim ve departman çalışanları bir araya gelirken, ikinci gün güvenlik ekibiyle yönetim bir arada eğlendi. Personel sayısının kalabalık olmasından dolayı gala gecesini ikiye böldüklerini anlatan havalimanı yönetimi, davetlileri kapıda karşıladı.Antalya Havalimanı Fraport Temsilcisi Genel Müdür Bilgihan Yılmaz ile Antalya Havalimanı TAV Temsilcisi Genel Müdürü Deniz Varol'un ev sahipliğinde gerçekleşen gece, Erdinç'in şarkılarıyla başladı. Gala gecesinin sürprizi ise türkücü Bülent Serttaş ile Mezdeke dans grubu oldu. Sevilen şarkılarını seslendiren Serttaş'a, havalimanı personeli de eşlik etti. Serttaş'ın türkülerine Yılmaz ile Varol'da sahneye çıkarak eşlik etti. Gece hediye çekilişi ardından müzik ve eğlence ile devam etti.