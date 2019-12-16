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Yerli malı kullanın

Başkanı Prof. Dr. , kreş öğrencilerine yerli malı kulanma çağrısı yaptı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
Yerli malı kullanın
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda öğrencilerle buluştu. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleştirilen söyleşiye Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinden öğrenciler katıldı.

TEŞEKKÜRLER YAVUZ DEDE
Tekelioğlu'nun konuşmasının sonunda çocuklarla yaptığı 'yerli malı kullanın' çağrısı da alkışlarla karşılandı. Kreş öğrencilerine seslenen Tekelioğlu, "Paramızın yabancılara gitmemesi için yerli malı kullanacağız. Muzu Anamur muzu, portakalı Finike portakalı, üzümü Manisa üzümü, inciri Aydın inciri yiyeceğiz" dedi. Söyleşinin sonunda kreş öğrencileri ise 'Teşekkürler Yavuz dede' diyerek kendisine teşekkür plaketi verdi.
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