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8 haftalık kâbus serisi

Bu sezon ’de 15 maçta 13 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geçen yılın aynı döneminde 26 puanla 3’üncü sıradaydı

Giriş Tarihi: 17.12.2019
8 haftalık kâbus serisi
SÜPER Lig'de son galibiyetini 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alan Antalyaspor, aradan geçen 8 haftada 3 puana hasret kaldı. Kırmızıbeyazlılar, son 8 haftada 6 yenilgi, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Kötü gidişatın ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Hırvat teknik adamla 4 maça çıkan Akdeniz ekibi, yine 3 puanla tanışamazken, sadece 2 beraberlik alabildi. Kırmızı-beyazlılar ligin 16. haftasında cuma günü puan cetvelinin son sırasındaki Ankaragücü'nü ağırlayacak.

SADECE 2 BERABERLİK
ANTALYASPOR son 8 karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı.
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8 haftalık kâbus serisi
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