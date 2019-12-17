8 haftalık kâbus serisi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de son galibiyetini 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alan Antalyaspor, aradan geçen 8 haftada 3 puana hasret kaldı. Kırmızıbeyazlılar, son 8 haftada 6 yenilgi, 2 beraberlikle 2 puan toplayabildi. Kötü gidişatın ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'la yolları ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Hırvat teknik adamla 4 maça çıkan Akdeniz ekibi, yine 3 puanla tanışamazken, sadece 2 beraberlik alabildi. Kırmızı-beyazlılar ligin 16. haftasında cuma günü puan cetvelinin son sırasındaki Ankaragücü'nü ağırlayacak.SADECE 2 BERABERLİKANTALYASPOR son 8 karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı.