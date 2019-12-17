Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ağaçlar için ayılı eylem

Ağaçlar için ayılı eylem

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Ağaçlar için ayılı eylem
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı Koru Mahallesi'ndeki planlı ağaç kesim sahasındaki 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Alkışlı protesto yapan bölge halkı ağaçlara, 'Yaşamak istiyorum', 'Beni kurtarın', 'Sincaba yuvayım' yazılı dövizler astı. Ayı kostümü giyen bir kişi ise ormanda ağaçlara sarılarak tepki gösterdi. Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, alanda 1979'da yangın çıktığını, bölgede ağaçları kendi elleriyle diktiklerini anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Göztepe, "Ormanımızı korumak istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaçlar için ayılı eylem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN