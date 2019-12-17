Ağaçlar için ayılı eylem

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine bağlı Koru Mahallesi'ndeki planlı ağaç kesim sahasındaki 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesi, mahallelinin tepkisini çekti. Alkışlı protesto yapan bölge halkı ağaçlara, 'Yaşamak istiyorum', 'Beni kurtarın', 'Sincaba yuvayım' yazılı dövizler astı. Ayı kostümü giyen bir kişi ise ormanda ağaçlara sarılarak tepki gösterdi. Koru Mahalle Muhtarı Nurettin Göztepe, alanda 1979'da yangın çıktığını, bölgede ağaçları kendi elleriyle diktiklerini anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Göztepe, "Ormanımızı korumak istiyoruz" dedi.