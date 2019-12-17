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AGC ödülleri sahiplerini buldu

Gazeteciler Cemiyeti’nin ‘ ve ’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
AGC ödülleri sahiplerini buldu
ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen '2018 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Su Otel'de gerçekleşen törende Vali MünirKaraloğlu, gazeteciliğin öyle göründüğü gibi kolay bir meslek olmadığını söyledi.

GECE GÜNDÜZ HABER
Vali Karalıoğlu, "Gece gündüz bize doğru haberi ulaştırmak için çalışıyorlar" dedi. Yarışmada Jüri Özel Ödülü'nü alan 'Bir Türkmen Geneleneği Pıngıdık' haberiyle Serdar Korkmaz ve Genç İletişimci Ödülü'nü 'Akören Köyü Yörükleri' haberiyle kazanan Celal Ünal'ın ödüllerini Osman Altınışık verdi.
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AGC ödülleri sahiplerini buldu
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