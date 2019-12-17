Bütçeye salep ve ceviz molası

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık tarihinde başlayan bütçe görüşmeleri dolayısıyla yoğun bir çalışma dönemi geçiren milletvekillerine Burdur'un yöresel ürünleri olan ceviz ezmesi ve Bucak salebi ikram edildi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin getirdiği salep ve ceviz ezmesine milletvekilleri büyük ilgi gösterdi.AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, "Yoğun bir çalışma döneminde olduğumuz bütçe görüşmelerimizde milletvekillerimize, bakanlarımıza ve TBMM personelimize geleneksel hale getirdiğimiz hem Bucak salebi hem de ceviz ezmesi ikram ederek, daha dinç kalmalarını ve yöremize özgü lezzetleri tatmalarını istedik" dedi.