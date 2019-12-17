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Bütçeye salep ve ceviz molası

’de yoğun bütçe görüşmelerine ceviz ezmesi ve salep ikramı ile mola verildi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Bütçeye salep ve ceviz molası
TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık tarihinde başlayan bütçe görüşmeleri dolayısıyla yoğun bir çalışma dönemi geçiren milletvekillerine Burdur'un yöresel ürünleri olan ceviz ezmesi ve Bucak salebi ikram edildi. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin getirdiği salep ve ceviz ezmesine milletvekilleri büyük ilgi gösterdi.

ÖZÇELİK VE UĞUR DAĞITTI
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, "Yoğun bir çalışma döneminde olduğumuz bütçe görüşmelerimizde milletvekillerimize, bakanlarımıza ve TBMM personelimize geleneksel hale getirdiğimiz hem Bucak salebi hem de ceviz ezmesi ikram ederek, daha dinç kalmalarını ve yöremize özgü lezzetleri tatmalarını istedik" dedi.
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Bütçeye salep ve ceviz molası
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