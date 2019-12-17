Cami cemaatinin yağmur çilesi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde bulunan Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Camisi'ni her sağanak yağışta su basıyor. Kot farkı nedeniyle yağmurlu havalarda 3 farklı sokaktan akan yağmur suları caminin içine kadar giriyor. Cami, caddede mazgal olmaması nedeniyle her yağmur yağdığında adeta Venedik'i andırıyor.Son yağmurlar sonrası biriken camiyi namaz kılınamaz hale getirdi. Su nedeniyle döşemeler kalkarken, halılar kullanılamaz hale geldi. Merkezi alanın kullanılamaması nedeniyle cemaat dışarıda kaldı. Haftalardır kullanılamayan merkezi namaz kılma alanına kilit vurulurken, cemaat ibadetini kadınların kıldığı yerde veya dışarıda kılmaya başladı. ASAT ve Konyaaltı Belediyesi'ne müracaat eden cemaat, bir sonuç alamadı. CHP'li Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e durumu anlattıklarını belirten cemaat, şuanda ilgilenemeyeceği cevabını aldıklarını söyledi. Gerekliği desteği bulamayan cemaat, baskına karşı kum çuvallarıyla önlem aldı ama baskını önleyemedi.