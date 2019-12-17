Gürültü uyarısına komşu kurşunu

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ANTALYA'DA tartıştığı Hüseyin Dancı'yı sokak ortasında vurarak yaralayan Orkun N. (33) olay yerinden motosikletle kaçtı. Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tartışma, komşular arası 'gürültü uyarısı' nedeniyle başladı. Dancı, iddiaya göre, eşini darbeden komşusu Orkun A'yı, bunu yapmaması konusunda uyardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun N., evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince Orkun N., yakınlarını darp ederek tabancayı aldı. Dancı'nın evinin önüne giden şüpheli, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun N., ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, şüpheli Orkun N., 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.