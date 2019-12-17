Kiradan kurtuluyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde uygulanacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi', Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde vatandaşları heyecanlandırdı. Evi olmayanların umudu olan projeye vatandaş büyük ilgi gösterdi. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak projenin hem ülke, hem millet için hayırlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, projenin bir fırsat olduğunu anlattı. Antalya'da 1000, Burdur'da 600, Isparta'da 1140 ve Muğla Seydikemer'de 100 olmak üzere toplam 2 bin 840 sosyal konut yapılacak.Antalya'da merkezde 175 adet 2+1, 75 adet 3+1, Alanya'da 175 adet 2+1, 75 adet 3+1, Kemer'de 70 adet 2+1, 30 adet 3+1, Akseki Yarpuz'da 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 daire yapılacak. Isparta Çünür'de 490 adet 2+1, 210 adet 3+1, Aksu ilçesinde 70 adet 2+1, 30 adet 3+1, Sütçüler ilçasinde 140 adet 2+1, 60 adet 3+1, Eğirdir'de ise 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 daire inşa edilecek. Burdur'un Karamanlı ilçesinde ise ilk etapta 78'i 2+1, 31'i adedi de 3+1 olmak üzere 109 adet konut yaptırılacak. Merkez'de ise 175 adet 2+1, 75 adet 3+1, Yeşilova ilçesinde de 169 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 daire yaptırılacak. Muğla Seydikemer'de ise 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 sosyal konut yapılacak.TOKİ konut başvuruları dün itibarıyla başladı. Ziraat Bankası şubeleri aracılılığıyla TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu yapacak olanların 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması' maddesinin olması gerekiyor. 4 kişilik aileler hesaba katıldığında yaklaşık bin 500 konutluk projeye en az 10 bin kişinin talepte bulunması bekleniyor.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirilerek, uzun vadeli taksitli sistemle dar gelirli aileleri konut sahibi edindirmeyi amaçlayan projeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Buna göre her bölgeye özel mimari hazırlanacak. Akdeniz bölgesi için güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.Yatay mimari anlayışla hayata geçen projede evler mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Başvurularda şehit ve gazi aileleri, engelli ve emekli vatandaşlar öncelikli olacak. Noter huzurunda kura çekilerek belirlenecek hak sahipleri kira öder gibi ev sahibi olacak. 2+1 konutların 140-180 bin TL, 3+1 konutların ise 160-210 bin TL aralığında satışa sunulacak.KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUMEV almayı kara kara düşünüyordum. Devletimizin bu uygulaması ile artık kira öder gibi ev sahibi olacağız. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim.EV HAYALİ KURANA MÜJDEEV sahibi olmak isteyenler için büyük müjde. Özellikle dar gelirli aileler için süper bir uygulama. Devletimizden Allah razı olsun.KİRA ÖDER GİBİ ÖDEYECEĞİZBEN de ev almayı hayal eden vatandaşlardan biriyim. Bu proje ile artık tüm tereddütlerim ortadan kalktı. Kira öder gibi ev sahibi olacağız.Cihan Kaplancan (27) / ISPARTAASGARİ ÜCRETLİ EV SAHİBİ OLSUNDAR gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibi olması.DAR GELİRLİ BU HABERİ BEKLİYORCUMHURBAŞKANIMIZA çok çok teşekkür ederim. Halkımız için çalışıyoruz. Dar gelirli çok. Çok faydalı olacak. İlçelere 100 konut yapılmasını isterim.DEVLET İYİ DENETLEMELİDar gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibidikkatli olmalı.ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERSAYIN Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konutlardan 250'sinin Burdur'a yapılacak olmasından mutlu olduk. Ben kirada oturuyorum. İnşallah ev sahibi oluruz.EVİ OLMAYAN KALMASINDar gelirli vatandaşlarımız için çok iyi olacak. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zaten zengin olan istediği gibi alabilir. Önemli olan asgari ücretlinin ev sahibi olması