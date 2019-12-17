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Kızlar salonda sevindirdi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Kızlar salonda sevindirdi
ANTALYASPOR'DA bir sevinç de salonda yaşandı. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, ligin 10. haftasında Antalya Spor Salonu'nda ağırladığı Kahramankazan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İlk sette rakibi karşısında zorlanan anacak 26-24 seti kazanan kırmızı-beyazlılar, ikinci ve üçüncü seti 25-17 gibi farklı sayılarla önde tamamladı. Rakibini adeta sahadan silen kızlar, büyük sevinç yaşadı.

ERKEKLER ÜZDÜ
SALONDA galibiyet bekleyen Antalyaspor Hentbol Takımı ise taraftarlarını üzdü. Hentbolcular, Türkiye Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasında beklenmedik bir skorla Beykoz Belediyespor'a 24-26 mağlup oldu.
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Kızlar salonda sevindirdi
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