Lig amatör heyecan süper

Antalya Süper Amatör Lig'de (SAL) ilk yarı perdesi kapandı. Ligin ilk yarısının son karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Kaş Kınıkspor'u 1-0 yendi. Korkuteli Belediyespor, Murat'ın golü ile 3 puanının sahibi oldu. Korkuteli Belediyespor puanını 29'a çıkartarak ilk yarıyı lider tamamladı.
KIRAN KIRANA MAÇLAR OLUYOR
Demre Belediyespor'un 28 puanla ikinci, Antalya Büyükşehir ASAT Spor'un 25 puanla üçüncü sırada yer aldığı SAL'da diğer maçlar ise şu sonuçlar alandı: Mahmutlarspor-Kumluca Belediyespor:0-3,
Lara Futbol-Manavgatspor: 8- 0, Muratpaşa Belediyespor- Demre Belediyespor: 0-2,
Finike Belediyesyor-Türkler Belediyespor: (iptal), Payallarspor-Antalya BB. ASAT Spor: 0-4
BAL GİBİ LİDERLİK
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 7. Grup'a liderlik heyecanı yaşandı. Alanya temsilcisi Kestelspor, Budur temsilcisi Maküspor'u 3-0 mağlup etti. Ertan, Burak ve Remzi'nin (penaltıdan) golleriyle rakibini 3-0 mağlup eden Kestelspyor, ilk yarıyı 29 puanla lider olarak bitirdi.
ZİRVE YARIŞI DEVAM EDİYOR
Aynı grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Denizli Çal Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı. Volkan ve İbrahim'in attığı gollerle 3 puanın sahibi olan Isparta 32 Spor devreyi 27 puanla üçüncü sırada tamamladı.