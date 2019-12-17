Lig amatör heyecan süper

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Süper Amatör Lig'de (SAL) ilk yarı perdesi kapandı. Ligin ilk yarısının son karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Kaş Kınıkspor'u 1-0 yendi.Demre Belediyespor'un 28 puanla ikinci, Antalya Büyükşehir ASAT Spor'un 25 puanla üçüncü sırada yer aldığı SAL'da diğer maçlar ise şu sonuçlar alandı:Lara Futbol-Manavgatspor: 8- 0,Finike Belediyesyor-Türkler Belediyespor: (iptal),Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 7. Grup'a liderlik heyecanı yaşandı. Alanya temsilcisi Kestelspor, Budur temsilcisi Maküspor'u 3-0 mağlup etti. Ertan, Burak ve Remzi'nin (penaltıdan) golleriyleAynı grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarının son haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Denizli Çal Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı. Volkan ve İbrahim'in attığı gollerle 3 puanın sahibi olan Isparta 32 Spor devreyi 27 puanla üçüncü sırada tamamladı.