Mavi harekatı

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Antalya Mustafa Şimşek Anaokulu, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Konyaaltı sahilinde çöp toplayarak kıyı temizliği yaptı. Okulun 4 yaş grubu öğrencileri, 'Mavi Harekat' projesi kapsamında ellerinde poşetlerle birlikte sahildeki çöpleri topladı. Minik öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde kıyı temizliği yaparken eğlenceli anlar yaşadı.Öğrenciler temizlik yaparken, 'denize plastik atma', 'balıklar ölmesin', 'oltaya gelme' ve 'mavi hareket' yazılı pankartları açtı. Vatandaşlar minik gençlerin temizlik yapmasına ilgi gösterirken takdir etti. Minikler etkinlikte 5 torba çöp topladı. Öğretmen Melek Çılgın, "Farkındalık oluşturmak ve emanetleri korumayı öğretmek için öğrencilerimizle birlikte örnek olacak bir faaliyeti hayata geçirdik. Amacımız çevreye dikkat çekmekti" dedi.