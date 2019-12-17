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Mavinin 50 tonu

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Mavinin 50 tonu
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde dünyaca ünlü Kaputaş plajında oluşan renk cümbüşü kendisine hayran bıraktı. Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kanyondan akan yağmur suları Kaputaş Köprüsü altından geçerek denize ulaştı.

SAF SU BULUŞMASI
Denizin altında kaynayan doğal su kaynaklarıyla dağlardan gelen saf doğal suyun buluşması sonucu denizin mavi rengi turkuaz başta olmak üzere, çeşitli tonlara dönüştü. Kaputaş'ta harika renk cümbüşüyle görsel şölen yaşanırken, araçlarından inen bazı sürücüler bu muhteşem manzarayı görüntüledi, bazıları da öz çekim yaptı.
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Mavinin 50 tonu
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