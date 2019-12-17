Pedala bastılar

KEPEZ'IN 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. Etabı, başladı. Kepez Belediyesi'nin '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'
bir kez daha bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Park Funtastic'te ormanlık arazide, zorlu parkurlarda devam eden yarışlara İstanbul, Adana, İzmir, Mardin, Alanya, Antalya, Bursa, Ankara, Denizli, Isparta, Burdur olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 120 yarışmacı katıldı. Nefes kesen yarışlara milli bisikletçi Abdülkadir Kelleci ve Serdar Anıl Tepe de katılarak, yarışlara destek verdi. Sporcular, 3 bin 500 metrelik parkurda, Antalya'daki yağışlı havaya rağmen kıyasıya mücadele ediyor.
Bisiklet yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye girenler plaket ve para ödülleri ve hediyeleri verildi.