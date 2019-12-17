Pedala bastılar

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ'IN 120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın 2. Etabı, başladı. Kepez Belediyesi'ninbir kez daha bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Park Funtastic'te ormanlık arazide, zorlu parkurlarda devam eden yarışlara İstanbul, Adana, İzmir, Mardin, Alanya, Antalya, Bursa, Ankara, Denizli, Isparta, Burdur olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından 120 yarışmacı katıldı. Nefes kesen yarışlara milli bisikletçi Abdülkadir Kelleci ve Serdar Anıl Tepe de katılarak, yarışlara destek verdi.Bisiklet yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye girenler plaket ve para ödülleri ve hediyeleri verildi.