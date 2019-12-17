Rümeysa’yı başından vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde önceki gece yarısı vatandaşların 'silah atıldığı' ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, silah sesinin geldiği Kır mevkisinde Rümeysa A. nın (16), başından ve karnından vurulmuş halde bulundu.Ağır yaralı olarak yol kenarı atılan Rümeysa A. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüdü. Rümeysa A. daha sonra durumunun ciddiyeti nedeniyle Antalya'ya sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk sitesinde kaldığı tespit edilen genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin H.İ.S. (20) olduğunu belirledi. Takibe alınan H.İ.S polis ekipleri tarafından Manavgat'ın Eskihisar Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen H.İ.S. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.