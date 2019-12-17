Son 16’ya 2 Antalyalı!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un, kupa mesaisi bugün... Ziraat Türkiye Kupası 5. turun ikinci maçında Antalyaspor 3-0'ın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise 5-1'in rövanşında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.Asteria Kremlinpalace Spor Merkezi Stadındaki mücadeleyiKadir Sağlam yönetecek. 5 Ocak FatihTerim Stadı'ndaki maçının hakemi de MertGüzenge olacak.