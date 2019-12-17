Son 16’ya 2 Antalyalı!

Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un, kupa mesaisi bugün... Ziraat Türkiye Kupası 5. turun ikinci maçında Antalyaspor 3-0'ın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise 5-1'in rövanşında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki maçı da A SPOR canlı olarak ekranlara getirecek.
İLK MAÇ SAAT 14.30'DA
Her iki Antalya takımının da turu rahat geçmesi beklenirken Antalyaspor-Eyüpspor maçı saat 14.30'da, Adanaspor-Alanyaspor maçı ise 18.30'da oynanacak.
Asteria Kremlin
palace Spor Merkezi Stadındaki mücadeleyi
Kadir Sağlam yönetecek. 5 Ocak Fatih
Terim Stadı'ndaki maçının hakemi de Mert
Güzenge olacak.