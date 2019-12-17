Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Son 16’ya 2 Antalyalı!

Son 16’ya 2 Antalyalı!

Antalyaspor ile Aytemiz , ’nda son 16 takım arasına iki kulübünün kalması için bugün sahaya çıkıyor. A Spor’dan yayınlancak karşılaşmalar öncesinde iki ekip de ilk maçtan avantajı kapmıştı

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Son 16’ya 2 Antalyalı!
Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un, kupa mesaisi bugün... Ziraat Türkiye Kupası 5. turun ikinci maçında Antalyaspor 3-0'ın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise 5-1'in rövanşında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki maçı da A SPOR canlı olarak ekranlara getirecek.

İLK MAÇ SAAT 14.30'DA
Her iki Antalya takımının da turu rahat geçmesi beklenirken Antalyaspor-Eyüpspor maçı saat 14.30'da, Adanaspor-Alanyaspor maçı ise 18.30'da oynanacak. Asteria Kremlin palace Spor Merkezi Stadındaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçının hakemi de Mert Güzenge olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son 16’ya 2 Antalyalı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN