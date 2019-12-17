Trafik canavarı doymuyor

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Antalya'nın Muratpaşa ve Gazipaşa ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü. Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi'ndeki kaza, saniye saniye kamera görüntülerine de yansıdı. 35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada otomobilin kontrolünü kaybeden Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.Kazada 2 açık öğretim bürosu çalışanı ile yoldan geçen bir kişi yaraladı. Yaralılardan açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Orak'ın mesai arkadaşı İlknur Çilik (41) ile yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi de hastanede tedaviye alındı. 'Kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan Ender T., adliyeye sevk edildi.Gazipaşa'da ise kamyonetle motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza ölümle sonuçlandı. Yasin D. yönetimindeki 32 HE 452 plakalı kamyonet ile çarpışan Kutluhan Çağlayan'ın (21) kullandığı 07 HBJ 78 plakalı motosiklet kamyonetin altına girdi. Çağlayan ise 8 metre sürüklendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kutluhan Çağlayan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kutluhan Çağlayan'ın başında kask olmadığı öğrenildi.