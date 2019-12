100’üncü tatile belgeli teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA turist sayısı rekor kırarken, bunda en önemli pay sahiplerinden biri de'tekrar müşterisi' denen her yıl tatil tercihini Antalya'dan yana kullanan turistler. Kulaktan kulağa tanıtım ile yıllardır Antalya ve bölge tanıtımını gönüllü üstlenen Antalya müdavimleri, adeta sahildeki otelleri ikinci evleri olarak belledi.58 yaşındaki Alman Michael Amma da bu isimlerden biri. İlk kez 24 yaşındayken Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Michael Amma, tam 34 yıldır tatilini Alanya'da yapıyor. 100'üncü kez ilçeye gelen Amma, Alanya Belediyesi tarafından plaketle ödüllendirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, "Atalarımızdan devraldığımız gelenekle misafirlerimizi her zaman en iyi şekilde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz" diye konuştu. Amma, her tatil döneminde Alanya'nın değişmez adresi olduğunu belirterek, "Bu şehirde tatil yapmaktan mutluluk duyoyurum. Çünkü burası senim içzin üok günenli" dipe konuştu.