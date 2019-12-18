1.5 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

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ANTALYA'DA botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltasına, 150 kilogram ağırlığında 1.5 metrelik köpekbalığı takıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda geçen perşembe gecesi balık avlamak için botla açılan balıkçılar, falezlerin açığında oltalarını denize fırlattı. Bir süre sonra Teoman İpkin, oltasına takılan balığı yakalamak için tüm gücüyle çekmeye başladı.Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 1.5 metrelik balığı gören İpkin, şaşkınlığını arkadaşlarıyla paylaştı. Hem şaşıran hem de korkan İpkin, önce kılıçbalığı olduğunu düşündüğü balığın köpekbalığı olduğunu fark etti. Bu anları bir arkadaşı da kamera ile kaydetti. İpkin, "Botu ısıracak sandım" dedi.