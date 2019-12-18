Bucak salebi için patent başvurusu

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YILDA 20 ile 40 ton arası salep tüketimi bulunan Türkiye'de, talebin büyük bir bölümünü karşılayan Burdur'un Bucak ilçesi salebi için patent başvurusu yapmak için kolları sıvadı. Bucak salebine patent başvurusu yapılmasına ilişkin Kaymakamlık binasında toplantı düzenlendi. Toplantıda ortak görüş gerekli çalışmaların yapılması ve Bucak salebine patent alınabilmesi için başvurunun yapılması oldu.Toplantıda konuşan Kaymakam Erol Tanrıkulu, "Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğimiz Bucak salebi marka tescil patent başvurusu açısından son derece önemli. Bucak salebinin patenti alındıktan sonra hem ekonomik yönünden hem de Bucak'ın tanıtım açısından son derece değere kavuşmuş olacak" diye konuştu. Toplantıya Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Gönenç ile ilçede salep üretimi ve satışı yapan firma sahipleri de katıldı.