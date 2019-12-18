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Denize daha doyamadık

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Denize daha doyamadık
TÜRKİYE'NİN birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma günler yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi.

GÜNEŞ KEYFİ YAŞANDI
Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı. Alanya'da ise sıcak havayı fırsat bilen yerli ile yabancı tatilciler, Damlataş ve Kleopatra plajlarında denize girdi.
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