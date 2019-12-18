Dünya barışı örneği

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Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (GİGM) göç konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yürüttüğü 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği Antalya'da gerçekleştirildi. Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, göç meselesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu vurguladı.Çalışma, sağlık ve eğitim imkanlarından ya da Antalya'nın uygun iklim koşullarından faydalanmak maksadıyla şehre gelen çok sayıda misafir ve göçmen olduğunu dile getiren Karaloğlu, Antalya'da yaklaşık 120 ülkeden 110 bin kişiyi yerleşik olarak misafir ettiklerini, şehirde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını ifade etti.ETKINLIĞE, Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar yöresel kıyafetleriyle katıldı. Konuşmaların ardından, Antalya'da yaşayan yabancılar kültürlerinden renkli örnekler sunarak, müzik, dans ve diğer sahne sanatları performansı gerçekleştirdi.