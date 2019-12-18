En sadık ‘dost’u tilki oldu

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BURDUR'UN Karamanlı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki emekli Hüseyin Bahadır Balköse'nin doğa yürüyüşü yaptığı sırada Karamanlı Barajı yakınındaki ormanlık alanda karşılaştığı tilkiyle kurduğu dostluk dikkati çekiyor. Tilkinin yemesi için özenle hazırladığı yiyecekleri ormanlık alana götüren Balköse, ilk zamanlar ormanda bazen dakikalarca, 'Dost' adını verdiği tilkinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra acıktığı için yanına gelen tilkiye yemeğini verenBalköse'nin, tilkiyle geçirdiği dakikalar görüntülendi.Emekli Hüseyin Bahadır Balköse, 'Dost' adını verdiği tilkiyi doğal ortamında ciğer ve tavuk gibi yiyeceklerle besliyor. Balköse, "Her gün aynı yere gidiyorum. O da gelip yemek yiyor. 3 aydırda aramızda iyi bir dostluk oluştu" diye konuştu.