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Eski okulundan başkana ziyaret

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Eski okulundan başkana ziyaret
ISPARTA Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan öğrencileri ve okul yönetimi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Lise Müdürü İmdat Arlı, amaçlarının geleceğin mali müşavirlerini ve muhasebecilerini yetiştirmek olduğunu söyledi. Aynı okuldan mezun olan Başdeğirmen'in kişiliği ve karakteriyle öğrenciler için rol model olduğunu vurgulayan Arlı, "Okulumuzun bir mensubu olmanızdan gurur duyuyoruz" dedi.

BAŞKANDAN TAVSİYELER
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve okul yıllarını hatırlayan Şükrü Başdeğirmen de, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Başdeğirmen, "Kendimi sizin yaşınızdayken o sıralarda otururken gördüm. Üniversite için iyi çalışmanızı ve kazanmanızı öneriyorum" dedi.
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Eski okulundan başkana ziyaret
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