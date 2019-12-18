Kupada mutlu!

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.Turu ilk maçtan cebe koyan Akrepler, Ankaragücü maçını düşünerek as kadrodaki bir çok oyuncuyu dinlendirdi.3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.24. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'in yerden pasında ön direk hizasında topla buluşan Gelson'un vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Timur müdahale etti.58. dakikada Harun'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur kornere çeldi.Orta alanda kazanılan serbest vuruşu kullanan İzlem Anıl'ın ceza sahasına ortasında, topla buluşan Emre, meşin yuvarlağı arka kale direğine indirdi.78. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Kırmızıbeyazlı takımın ani gelişen atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Timur'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2.ANTALYASPOR'UN kupa karşılaşması öncesinde sahaya çıkan futbolcular, top toplayıcı çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle alt yapıdan yetişen oyuncuların çocuklara, "Biz de buralardan yetiştik" demeleri dikkat çekti.