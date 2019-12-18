Kupada mutlu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan kırmızı-beyazlılar kupada son 16 turuna kaldı. Antalya Stadı'nın zemininin bozulmaması için Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Sahası'nda oynanan maçı az sayıda taraftar izledi.
Turu ilk maçtan cebe koyan Akrepler, Ankaragücü maçını düşünerek as kadrodaki bir çok oyuncuyu dinlendirdi.
İLK GOL EYÜP'TEN GELDİ
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti. 8. dakikada Eyüpspor karşılaşmada öne geçti. Muharrem'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metehan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1
24. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'in yerden pasında ön direk hizasında topla buluşan Gelson'un vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Timur müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1
58. dakikada Harun'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur kornere çeldi. 64. dakikada konuk takım yeniden öne geçti.
Orta alanda kazanılan serbest vuruşu kullanan İzlem Anıl'ın ceza sahasına ortasında, topla buluşan Emre, meşin yuvarlağı arka kale direğine indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan, altı pas içinde fileleri havalandırdı: 1-2.
A.GÜCÜ ÖNCESİ MORAL OLDU
78. dakikada Antalyaspor karşılaşmada yeniden beraberliği yakaladı. Kırmızıbeyazlı takımın ani gelişen atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Timur'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla kupada tur atlarken cuma günü oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi moral buldu.
BİZ DE BURALARDAN GELDİK
ANTALYASPOR'UN kupa karşılaşması öncesinde sahaya çıkan futbolcular, top toplayıcı çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle alt yapıdan yetişen oyuncuların çocuklara, "Biz de buralardan yetiştik" demeleri dikkat çekti.