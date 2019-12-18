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Madalyaları yine topladılar

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Madalyaları yine topladılar
ANTALYASPOR yüzme takımı, İstanbul'da düzenlenen Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan madalyayla döndü. Yarışmada, Poyraz Şan Aşkın bin 500 metre serbestte Türkiye şampiyonu, 400 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü ve 400 metre serbestte Türkiye ikincisi olurken, Ecenur Ceylan 200 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 100 metre kelebekte Türkiye dördüncüsü, 400 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Egemert Öztürk 200 metre serbestte Türkiye beşincisi, 100 metre serbestte Türkiye altıncısı, Deniz Efe 800 metre serbestte Türkiye yedincisi, 400 metre serbestte Türkiye sekizincisi olarak kürsü gördü.

5 YILLIK EMEĞİN KARŞILIĞI
BAŞ Antrenör Turgay Demircioğlu, 5 yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını ifade ederek; "Antalyaspor Yüzme Şubesi Spor Okulları Yüzme Kursları ile bu spora 5-7 yaş arası başlayan minikler içinden seçilen, sırasıyla hazırlık takımı ve A takım seviyesine yükselen sporcularımız özverilerinin sonucunu kürsüye çıkarak alıyor. Bütün camiamız ile bu mutluğu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Madalyaları yine topladılar
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