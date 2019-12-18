TIR’la kamyonet arasına sıkıştı

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ANTALYA'NINKorkuteli ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a yandan çarpan kamyonette bulunan yolcu Musa Bayram (36) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.Kaza, Korkuteli- Antalya yolunun Datköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Veysel Karani Sarıkaya (48) yönetimindeki 20 BEH 93 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki Ramazan Birol'un 17 TJ 722 plakalı TIR'ına yandan çarptı. Kazada kamyonetteki Musa Bayram, araçtan düşüp, TIR'la kamyonet arasında kaldı. Bayram olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Veysel Karani Sarıkaya ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Veysel Karani Sarıkaya, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Musa Bayram'ın cansız bedeni kurtarıcı yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.