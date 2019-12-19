Alanyaspor ara vermedi

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci turunda deplasmanda Adanaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla yenerek son 16 turuna kalan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig için ara vermeden çalışmalarına başladı.Antalyaspor maçında 67. dakikada oyuna giren turuncu- yeşillilerin golcü oyuncusu Cisse'nin hafif sakatlığının sürdüğü açıklandı. Yukatel Denizlispor maçına kadar Cisse'nin iyileşmesi halinde ilk 11'de forma giyeceği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'un sarı kart cezalısı Yunan oyuncusu Siopis ise bu maçta forma giyemeyecek.Alanyaspor'da Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Bammou'nun tedavisinin ise sürdüğü vurgulandı. Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç saat 20.00'de Denizli Şehir Stadı'nda oynanacak. .