Allah yazılı meyve şaşırttı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Trabzon hurmasının üzerine Arapça 'Allah' yazısı gören vatandaş şaşkına döndü. Cennet hurması da denilen meyve, Fethiye'ye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Varlı'nın bahçesinden çıktı. Ağaçtan kopardığı hurmanın üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazdığını fark eden Varlı, meyveyi korumaya ve saklamaya karar verdi.Varlı yazıyı Arapçayı iyi bilen arkadaşlarına da onaylattı. Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını söyleyen Varlı, "Meyveyi gördüğümde büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes de çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyveyi saklamak istiyorum" diye konuştu.