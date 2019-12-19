Antalyaspor’dan tribün jesti geldi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası maçı sonrası Süper Lig'e odaklanan Antalyaspor, yarın sahasında lig sonuncusu Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde son 8 maçta 3 puan kazanamayan Antalyaspor'da hedef Ankaragücü maçından 3 puan ile ayrılmak. Yarın saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi ise Fırat Aydınus olacak.hazırlıklarına ara vermeden başlayan Antalyaspor'da yönetim de taraftarlardan tribünleri doldurarak takımı desteklemelerini istedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan 'Boş koltuk kalmasın' çağrısında, maça gelemeyecek taraftarın biletini devredip, tribündeki yerlerinin boş kalmaması istendi.beyazlı kulüp, geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan mücadelenin dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın isimlerini hafta sonu oynanacak maçta deplasman tribününe verdi. Ankaragücü taraftarlarının ismini taşıyan tribünlerin biletleri 26 liradan satışa çıktı.