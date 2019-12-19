Çiçeğe yılbaşı dopingi

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Antalya'da kesme çiçek sektörü, yılbaşı nedeniyle yılın en yoğun günlerini yaşıyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yılbaşı kutlamaları için başta Hollanda, İngiltere, Almanya ve Özbekistan olmak üzere 83 ülkeye 70 milyon kesme çiçek ihraç ettiklerini ve karşılığında 7 milyon dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. En çok tercih edilen renkler ise kırmızı, beyaz, mor ve bordo oldu.Bu yıl yüzde 10'luk ihracat artışı gerçekleştirdiklerini de belirten Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl kritik bir rakam olan 100 milyon doları geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Bu yıl şimdiden 110 milyon dolarlık ihracat yaptık" diye konuştu. İsmail Yılmaz, kesme çiçeğin yanı sıra, Avrupa'da yılbaşının değişilmez süsü kapı çelenklerinden de 7 milyon dolarlık gelir elde edildiğinin altını çizdi.YILBAŞININ ardından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sektörün en hareketli günlerinin yaşanacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Şimdiden hazırlıklara başlıyoruz. Sevgililer Günü için 70 milyon dal ihracat 7 milyon dolar gelir hedefliyoruz" dedi. Antalya'da yaklaşık 6 bin dönün üstünde alanda karanfil üretimi yapıldığını de belirten Yılmaz, "10 binin üzerinde kişi Antalya'da çiçek sektöründen ekmek yiyor" dedi.