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Çocuklar hayallerine kavuştu

Kaş’da 22 okuldan 88 öğrencinin dileği yerine getirildi. Çocuklara kaykay, ayakkabı, bisiklet ve oyuncak hediye edildi

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Çocuklar hayallerine kavuştu
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 'Bir Dileğim Var' sorumluluk projesi kapsamında, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Proje kapsamında dileklerini bir mektupla ileten çocuklar, düzenlenen programda hediyelerini aldı. Projeye, kaymakamlık, belediye başkanlığı, milli eğitim müdürlüğü ve Çocuklar İçin Çalışkan Arılar Derneği destek verdi.

KAYKAYDAN BİSİKLETE
Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen progrmda, 22 okuldan 88 öğrencinin dileğini Kaş Belediyesi yerine getirdi. Bu doğrultuda istenen bisiklet, kaykay, ayakkabı, giysi, oyuncak, kitap, ayakkabı ve benzeri çeşitli hediyeler alındı. Başkan Mutlu Ulutaş, çocukların araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temel amaç olduğunu söyledi.
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