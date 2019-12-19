Eğitim gönüllüsü kadınlar

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ANTALYA'NIN Alanya Belediyesi, Mahmutlar El Sanatları Kursu ile 10 farklı dalda düzenlenen 13 kursta kursiyerlere hizmet veriyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezi ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Yücel, talep ve önerileri dinleyerek gerekli çözümlerin ivedilikle yapılacağı müjdesini verdi.Başkan Yücel, Mahmutlar Mahallesi'nin yanı sıra ilçede açtıkları 12 kurs merkeziyle eğitime katkı sağladıklarını söyledi. Yücel, "Oba, Konaklı ve Oba- göl mahallelerimizle birlikte toplam 12 kursumuzda 35 farklı alanda 47 kurs veriyoruz. Toplam kursiyer sayımız bin 431'e ulaştı" dedi.