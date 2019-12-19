Evlat acısıyla ağıt yakıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da oğullarını kaybeden 63 yaşındaki Halil Aktaş'ın sokak ortasında yaktığı ağıtlar, yürekleri dağladı. Suriye kaynaklı bir örgüte katılan Aktaş'ın oğullarından Uğur (24) yaşamını kaybederken, Abdulsamet (26) ise PKK tarafından esir alındı. O gün bugündür çocuklarından bir haber alamayan Aktaş, çocukların hitaben söylediği türkülere karşılık vatandaşların verdiği parayla geçimini sürdürüyor.Yaşadıklarını paylaşan acılı baba, küçük oğlunun öldüğünü arkadaşlarının sosyal medyada paylaştığı yazı ve resimlerden öğrendiğini söyledi. Aktaş, "Uğur'u orada gömmüşler. Arkadaşları sosyal medyadan yazmışlar. Abdulsamet ise PKK'ya esir düşmüş. Hanımı ve çocukları geldi ama kendisinden bir haber yok. Sağ kalan Abdulsamet'imi istiyorum. Onu kavuştursunlar bana. Devletimden haber bekliyorum" dedi.