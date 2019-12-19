Gerçek ailesini arıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da doğumundan 2 saat sonra kadın doğum polikliniğine bırakılan ve bir aile tarafından evlatlık olarak büyütülen 28 yaşındaki Dilek Yakar, 1.5 yıldır biyolojik ailesini arıyor. 20 Mart 1991 tarihinde bırakıldığı polikliniğe giden Dilek Yakar, oranın kapandığını, o dönemki doktorun öldüğünü, hemşirenin ise yaşlandığını ve bir şey hatırlamadığını öğrendi.Aramalarına devam eden Dilek Yakar, gerçek ailesinin Kumluca ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Kumluca ilçesinde de araştırma yapan Yakar, 13 aylık sürede gerçek ailesinden bir ize ulaşamadı. Yakar, "Çabalarım boşa çıktı. O kadar araştırdım, elim boş döndüm. Kime sorduysam hiçbir bilgiye ulaşamadım" dedi. Umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Yakar, "Bu saatten sonra kimsenin düzenini bozacak değilim. Kabul ederlerse, 28 sene sonra bir kapı daha açılıp anne babama kavuşmak istiyorum. Beni dünyaya getiren ailemi istiyorum" dedi.Kardeşleri varsa onlara sahip çıkmak istediğini vurgulayan Yakar, "Ben tek çocuk olarak büyüdüm. En büyük eksikliğim kardeşim. Anne, baba gittikten sonra kardeş kalıyor. Ben bunları öğrenmek istiyorum. Herhangi bir mal, mülk maksadım yok. Gözümün önünde gül lekesi var. En belirgin özelliğim bu. Annem veya babam gördüyse, beni bulabilirler" ifadelerini kullandı.