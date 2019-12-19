Güzellik mağduru mücadele başlattı

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ANTALYA'DA estetik operasyon sonrası alt dudağını kaybeden aşçı Songül Uzunoğlu'na (41) kötü haber geldi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Uzunoğlu'nun alt dudağının eskisi gibi olmayacağını belirtti. Karşılaşılan vakada orijinal dokunun elde edilemeyeceğini anlatan Özkan, "Songül hanımın alt dudağındaki damarları nekroza gitmiş, geri döndürülmesi mümkün değil. Eldeki diğer dokularla yeni bir dudak elde etmek için uğraşacağız" dedi.Bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını anlatan Özkan, "Hastaların bir merkeze başvururken çok düşünmesi gerekiyor. Bu merkez hakikaten kaliteli bir merkez mi, estetik girişim yapma diploması, sertifikası var mı bakmak gerekir. Kuaförlerde hatta emlakçılarda bile botoks dolgu yapıldığını duyuyoruz" dedi. Songül Uzunoğlu ise güzellik merkezinde operasyonu yapan kişinin cerrah değil KBB uzmanı olduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.