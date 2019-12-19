Katilin ifadesi tüyler ürpertti

BUGÜN NELER OLDU

dini nikahlı eşi Masoudeh Hashemi'yi (26) başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalayarak toprağa gömen Afgan Sayed Aghel Razavi'nin (42) ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı dava başladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada zaman zaman ağlayarak ifade veren Razavi'nin ifadesi tüyler ürpertti.Olay günü eşinin kendisini istemediğini ve 'defol git' dediğini anlatan Razavi, "Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Banyoya götürdüm. Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup el arabasıyla götürdüm ve araziye gömdüm" dedi.