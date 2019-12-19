Kepez’in genç güreşçileri rakipsiz

TÜRKIYE Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen U15 güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri rakiplerinin sırtını yere getirdi. Döşemealtı Spor Salonunda yapılan Antalya U15 güreş müsabakasında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri 62 kiloda Ata Yanık, 85 kiloda Görkem Önder, 38 kiloda Canpolat Çil Antalya şampiyonu olurken, 62 kiloda Altay Yigit Tanır Antalya 2'ncisi, 62 kiloda Tunahan Sarı ise Antalya 3'üncüsü oldu.
Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri aldıkları bu dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.