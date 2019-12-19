Kepez’in genç güreşçileri rakipsiz

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TÜRKIYE Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen U15 güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileri rakiplerinin sırtını yere getirdi. Döşemealtı Spor Salonunda yapılan Antalya U15 güreş müsabakasında Kepez Belediyespor Kulübü güreşçileriKepez Belediyespor Kulübü güreşçileri aldıkları bu dereceler ile Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.