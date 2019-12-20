Burdur Gölü’nde renklerin dansı

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Gölü, göl suyunun çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, manzarasıyla görsel şölen oluşturdu. Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, manzarasıyla ilgi çekiyor. Güneş dağların arkasından kaybolurken, göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntüyle suya yansıyan bulutlar izleyenleri etkiliyor.Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler, göl kıyısından ayrılmıyor. Manzarayı izlemek için gelen Hakan Yalçıner de Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerin Burdur Gölü olduğunu söyledi.