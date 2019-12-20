Dipte kritik randevu

AYDINUS

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 16'ncı haftanın açılış maçında 13 puanla 16'ncı sırada bulunanSon 8 maçta sadece 2 puan alarak düşme hattına yerleşen Antalyaspor ile son 9 maçta 2 puan alarak son sıraya demir atan Ankaragücü arasındaki karşılaşma, düşme hattında bulunan diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.Konuk Ankaragücü, geçen hafta İstanbul'da Galatasaray'dan aldığı 1 puanın morali ile Antalya'ya geldi.Başkent ekibinin tek gol silahı olan 5 gollü İlhan Parlak ise yeşil zemindeki yerini alacak. Ankaragücü, son galibiyetini 29 Eylül'de Gençlerbirliği'ni yenerek elde etmişti.Antalyaspor ise, ikinci yarıya daha umutlu girebilmek için sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ufuk Akyol bugünkü maçta forma giyemeyecek.ANTALYASPOR ile Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Antalyaspor, Aydınus yönetiminde bugüne kadar 30 maça çıktı. Bunlardan 10'unu kazanıp 9'unda berabere kalan Akrep, 11 maçtan yenilgiyle ayrıldı. A.Gücü ise Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 19 maçtan 2'sini kazandı, 11'inde yenildi, 6'sında da berabere kaldı.ANTALYASPOR ile Ankaragücü bugün tarihlerindeki 41'inci resmi maça çıkacak. İki takım arasındaki oynanan 40 resmi maçtan 15'ini Antalyaspor kazanırken 12'sinde gülen taraf Ankaragücü oldu. 13 maç ise berabere tamamlandı. Ankaragücü, iki takım arasında oynanan son 11 maçın sadece 1'ini kazanırken Antalyaspor bu maçlardan 7 galibiyet çıkardı.ANTALYASPOR ile Ankaragücü arasında geçen sene oynanan karşılaşmadan dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır unutulmadı. Antalyaspor taraftarları Eren ve Mert için Akrep Heykeli'nin önünde mevlit okutacak ve bir anma yürüyüşü yapacak. Ankaragücü ise ısınmaya iki taraftarının fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıkacak.