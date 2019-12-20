Genç yetenekler aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin 6.Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın başvuruları başladı. Ülke genelinde 15 ile 30 yaş arası gençlere kapılarını aralayan yarışma, bu yılda Türkçe pop, rock, türkü, arabesk ve özgün müzik eserlerin yer aldığı şarkılarla müzik severleri 90'lı yıllara götürecek.16 Aralık'ta başlayan yarışma başvuruları, 24 Ocak 2020 tarihine kadar Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde elden yada internet üzerinden yapılabilecek. Yarışmanın ön elemeleri 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında, 5 kişiden oluşan seçici kurul ile Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması'nın yarı final elemeleri 18-19 Şubat 2020, final elemeleri de 21 Şubat 2020 tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinden yapılacak. Birincilik elde eden yarışmacı 7 bin TL., ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 3 bin TL. ile ödüllendirilecek.