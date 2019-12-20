Huzur ‘onların’ hakkı

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Antalya Kepez Belediye Meclisi, Başkan Hakan Tütüncü ve meclis üyelerine ödenen 8 bin 531 lira tutan huzur hakkını, Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Dayanışma Derneği'ne bağışladı. Bu duyarlı davranış herkesin takdirini kazandı.Kepez Belediye Meclisi, 17 Ekim 2019'da olağanüstü olarak toplanıp mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak kararıyla Barış Pınarı Harekatına destek verilmişti. Toplantıda, meclis üyelerine tahakkuk edecek olan huzur haklarının şehit ve gazi çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere Antalya Şehit ve Gazi Aileleri ve Malulleri Yardımlaşma Dayanışma Derneğine bağışlanması kararı alındığı ortaya çıktı. Alınan kararla Başkan Hakan Tütüncü ve meclis üyelerine tahakkuk eden 8 bin 531 lira 82 kuruşluk toplantı huzur hakkının ise 15 Kasım 2019'da derneğin hesabına yatırıldığı belirlendi.Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Cengiz Nizam, bu bağışın takdire şayan olduğunu belirterek Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncü ve tüm meclis üyelerine duyarlı davranışları için teşekkür etti. Nizam, başkan ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf ile makbuzun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Nizam bu anlamlı bağışın tüm şehit yakınları ve gazileri duygulandırdığını ifade etti.Kepez Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağanüstü toplantısına AK Partili 22, MHP'li 5, CHP'li 15 üyeden 13'ü ve İP'den 4 meclis üyesi katıldı. CHP'nin HDP kontenjanlı meclis üyeleri Mustafa İnan ve Nesibe Bahadır'ın katılmadıkları tespit edildi. Yılmaz ve Bahadır'ın özellikle Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alınacağını ve bağış yapılacağını önceden haber alıp toplantıya katılmamayı tercih ettikleri ileri sürüldü.Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Kepez Şehitlerini Anıyor' adıyla düzenlenen gecede şehitlerikincisinde, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya anıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Jandarma Er Hakan Karakaya İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı.Gecede konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bütün şehit aileleri ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Tütüncü, "Bütün şehit anneleri bizim annelerimiz. Onlar bizim en değerli varlığımız. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eylesin. Ay yıldızlı al bayrağımız göklerden inmesin, Ezanı Muhammed-i dinmesin, vatanımız bölünmesin, şehitlerimizin hatırası ebediyen kalplerimizde yaşasın" dedi.