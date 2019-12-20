Kadın çiftçiler akademili olacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fulya Sarvan tarafından hazırlanan 'Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin imza töreni düzenlendi. Projenin ilk olarak Döşemealtı ilçesinde başlaması kararlaştırıldı. Proje ile kadın çiftçilerin eğitilerek, tarımda zihinsel bir dönüşüm yaşanması hedefleniyor. Proje kapsamında çiftçilik yapan kadınlara akademisyenler tarafından iyi tarım uygulamaları, tarımsal işletmecilik, çiftçi örgütlenmeleri, kadın sağlığı ve kadın hakları, temel bilgisayar becerileri gibi eğitimler verilecek.İmza törenine ATSO Başkanı Davut Çetin, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel katıldı. Başkan Çetin, "Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan ve üreten kadınlarımızı bilgi ve donanım yönünden destekleyeceğiz" dedi. Çetin, sertifika alacak çiftçilere özel pazar yeri tahsis edileceğini sözlerine ekledi.