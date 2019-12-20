Kıbrıs gazilerine madalya verildi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapmış olan 9 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi. Bahçesindeki Boeing tipi dev uçak nedeniyle 'uçaklı okul' olarak bilinen Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki törende, duygusal anlar yaşandı.Paraşütle Kıbrıs'a atlayarak çıkarma yapan birlikte olan Gazi Ali Karabağlı, "Bizi hatırlayarak onurlandırdılar" dedi. Törene, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de katıldı. Başkonsolos Beyazbayram, KKTC'nin Anavatanla bağını asla kesmediğini vurguladı. Kaymakam Ergün de 45 yıl geçmesine rağmen KKTC'nin kendileri için mücadele eden gazileri hatırlamasının çok güzel olduğunu söyledi.