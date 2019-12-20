Metruk ev sorunu bitecek

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ANTALYA Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Bağımlılıkla ilgili mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Bütün kurumların ve toplumun bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasıyla başarılı olabiliriz" dedi ve ortak hareket etme çağrısı yaptı. Uyuşturucu yuvası haline gelen metruk binalarla ilgili mücadelenin de sürdüğünü belirten Karaloğlu, özellikle belediyelere çağrıda bulundu.Antalya'da bu alanda en sorunlu olan ilçelerin Muratpaşa, Manavgat ve Alanya olduğunu vurgulayan Karaloğlu, bu sorunu çözmekte kararlı olduklarının altını çizdi. Karaloğlu, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimizle birlikte elbirliğiyle uyuşturucunun toplumun problemi olmaktan çıkarıncaya kadar tüm mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Karaloğlu, "Bütün kurumların ve toplumun bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasıyla başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı. İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün aralarında olduğu kurum müdürleri katıldı.