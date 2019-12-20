Minik yüreklerden büyük destek

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Antalya'da Kaş Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Okulu sekizinci sınıf öğrencisi Mehmet Armutçu, lösemi tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Okul müdürü Mihraç Akbulut ve görsel sanatlar öğretmeni Özlem Flora Kalak başta olmak üzere, sınıf arkadaşları da bu süreçte okula devam edemeyen Armutçu'ya destek olmak için çok özel bir yol seçti.Öğretmen Kalak ve öğrenciler, Armutçu'ya moral vermek ve yanlarında olduklarını göstermek için bir resim sergisi projesi hazırladı. Okulda, 'Pandora' adı altında ve 'umut' teması ile düzenlenen serginin açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan yaptı. Sergiye davet edilen Armutçu, okulun bahçesine annesiyle geldiği anda alkışlarla ve sevinç içinde karşılandı. Sergi açılışına okul müdürü, tüm öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Tedavi sürecinde saçı dökülen Armutçu'ya moral vermek için bazı öğrenciler ise saçlarını 'sıfır numara' kestirdi. Öğretmenler ve öğrenciler maske de taktı. Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, "Onun yanındayız. Ona desteğimizi ve sevgimizi bir bütün olarak böyle göstermek istedik" dedi. Mustafa ise iyileşip top oynayacağının sözünü verdi.